Nina Claaßen arbeitet seit zweieinhalb Jahren im Marketing von Automation Technolgy (AT) und hat in dieser Funktion die Corporate Identity des Unternehmens zunächst neu definiert und das Branding überarbeitet. Zudem setzte sie sich dafür ein, die Kommunikationswege zu verbessern und dadurch mehr Transparenz zu schaffen. Als Marketingleiterin legt sie nun den Fokus darauf, die Sichtbarkeit von AT zu stärken.



"Transparenz bildet für mich die Basis für eine effektive und förderliche Zusammenarbeit“, erklärt Claaßen. Besonders am Herzen liege ihr dabei auch der Kontakt zu den Pressekollegen der Fachmagazine. Da sie selbst mehr als 15 Jahre als Journalistin in der Funktion als leitende Redakteurin bei der Funke-Mediengruppe und als Pressesprecherin beim ADAC gearbeitet hat, verfügt sie über ein weit gespanntes Netzwerk an Kontakten aus jeder Branche, was ihr auch in der Bildverarbeitung immer wieder zugutekommt.



„Wir sind bei AT ganz nah dran an zahlreichen Applikationsstories, da unsere 3D- und Infrarotkameras weltweit in jedem Sektor eingesetzt werden. Dadurch haben wir immer spannende Geschichten zu erzählen und können unseren Kunden unmittelbar zeigen, wie unsere Komponenten am sinnvollsten bei ihnen zum Einsatz kommen. Damit bildet das Marketingteam auch eine bereichernde Schnittstelle für unseren Vertrieb“, so die gebürtige Niedersächsin.