Die produzierenden Unternehmen haben die Bedeutung von Robotik und Automation für den Umbau der Industrie längst erkannt, wie der automatica Trendindex 2022, der im Auftrag der automatica entstand, belegt. Die Umfrageergebnisse von 100 befragten Fach- und Führungskräften aus der deutschen Industrie, die über den Einsatz von Robotik und Automation entscheiden, sind eindeutig.

Dabei liefert der sogenannte Trendindex 2022 interessante Ergebnisse. Zwei Kernaussagen lassen dabei aufhorchen: So glauben 82 Prozent der Befragten, der Einsatz von Robotern könne Lieferengpässe durch heimische Produktion kompensieren. Und nur ein Prozent weniger, nämlich 81 Prozent, sind der Meinung, Roboter könnten den Arbeitskräftemangel durch einen höheren Automatisierungsgrad entschärfen – die Jobs werden gleichzeitig gegen eine Verlagerung ins Ausland gesichert. Weiter interpretiert sind diese Thesen ein Plädoyer für heimische Produktionsstätten sowie für die Rückverlagerung von Fertigungen aus dem außereuropäischen Ausland mit dem übergeordneten Ziel, Lieferketten resilienter zu gestalten.

Zudem sehen 85 Prozent der Fach- und Führungskräfte die Industrie-Robotik als Chance für Neugeschäft: Green-Tech-Produkte, wie beispielsweise Solarpanels, Batterien für die E-Mobilität oder CO2-neutrale Heizsysteme lassen sich so wettbewerbsfähig in Deutschland beziehungsweise in Europa herstellen. Gute Perspektiven also für Deutschland als Fertigungsstandort – die Bereitschaft zur Investition in die Robotik vorausgesetzt.