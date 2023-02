Die AMAG Austria Metall AG zeigt in ihrem Pilotprojekt am Produktionsstandort Ranshofen wie Data Science zur Optimierung von Produktionsprozessen genutzt werden kann. AMAG ist Experte für Guss- und Walzprodukte aus Aluminium insbesondere für Produkte der Luftfahrtindustrie. Die größte Herausforderung im Rahmen des ausgezeichneten Projekts und damit die wichtigste Aufgabenstellung war die Qualitätsüberprüfung, die allerdings erst am Ende des Prozesses möglich ist. Schädliche Produktionsbedingungen sollten aber idealerweise bereits erkannt werden, noch bevor Ausschuss produziert wird. Das machte bereits am Beginn des Projekts konkrete Fragen zu den unterschiedlichsten Einflussfaktoren notwendig, um Prozessdaten in der richtigen Qualität und richtigen Granularität sammeln und statistisch analysieren zu können. Die Experten der ACP CUBIDO konnten hier mit ihrem umfassenden Know-how wertvolle Unterstützung leisten.

Wolfgang Ennikl, Geschäftsführer der ACP CUBIDO Digital Solutions GmbH, freut sich über die öffentliche Anerkennung: „In dem gemeinsamen Projekt mit der AMAG lag der Fokus von Beginn an auf dem Thema Ressourcenschonung. Mit diesem herausragenden Projekt zeigt die AMAG einmal mehr, wie wertvoll Unternehmensdaten sein können, und welche Potentiale mit deren Nutzung gehoben werden können. Durch den Einsatz von IoT, Big Data, Künstlicher Intelligenz und Data Science konnten Einflussfaktoren auf die Produktqualität identifiziert und entsprechend optimiert werden. Dadurch lassen sich in diesem konkreten Anwendungsfall der Ausschuss verringern, wertvolle Energie sparen und enormes Einsparungspotenzial im kostspieligen Produktionsprozess realisieren. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diesen wichtigen Schritt in den Nachhaltigkeitsbemühungen der AMAG so erfolgreich begleiten durften.“