Harald Taschek, Geschäftsführer von T&G Automation: „Wir freuen uns, Teil der Novotek-Gruppe zu werden. Mit dem Zugang zu einem breiteren Produktportfolio wie PTC/Kepware und IntelligenceHub von HighByte und der Expertise von Novotek können wir den Wert, den wir unseren Kunden und Partnern in Österreich bieten, entscheidend erhöhen“, so Taschek, der in seiner bisherigen Funktion weiterarbeiten und in das Novotek-Management-Team eintreten wird.



Die Novotek Group (Novotek AB) mit Sitz in Malmö (Schweden) und einem Umsatz von mehr als 35 Mio. Euro ist seit 1999 an der schwedischen Börse notiert und mit mehr als 130 MitarbeiterInnen in Nordeuropa, den Benelux-Ländern, Deutschland, Schweiz, Grossbritannien und Irland tätig. Die Beteiligung an T&G Automation markiert den Eintritt in den österreichischen Markt.