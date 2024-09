Jonas Helness, der neue Büroleiter, hat bereits Erfahrungen in der Branche gesammelt. Er arbeitete zuvor bei Autic Systems und Siemens, wo er als Vertriebsingenieur und Kundenbetreuer sowie als Key Account Manager tätig war. Helness ist überzeugt, dass Bachmann electronic sich durch seine qualitativ hochwertigen Produkte und seinen ausgezeichneten Support abhebt. „Ich war beeindruckt von der positiven und offenen Kultur innerhalb des Unternehmens“, sagt er. „Die Menschen bei Bachmann sind ansprechbar, fröhlich und direkt in der Kommunikation. Das ist wichtig für mich, um erfolgreich im Verkauf zu sein und mich im Berufsleben wohlzufühlen.“

Die Entscheidung für eine eigene Niederlassung in Norwegen fiel nicht zufällig. Bachmann ist hier bereits seit 2014 tätig und Norwegen ist weltweit für seine Technologie und Innovation bekannt, nicht zuletzt in der maritimen Industrie. Norwegen ist eine bedeutende Schifffahrtsnation mit der sechstgrößten Handelsflotte weltweit. Die Entwicklung hin zu nachhaltigen Lösungen und Innovationen in der Schiffsindustrie führen zudem zu einem wachsenden Bedarf an Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Diese Faktoren machen Norwegen zu einem wichtigen Markt für Bachmann electronic.