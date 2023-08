Burckhardt Compression arbeitet gemeinsam mit PTC daran, die PTC-Softwarelösungen für Remote Service, IoT und Augmented Reality in der Praxis effizient und gewinnbringend einzusetzen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.700 Mitarbeiter am Stammsitz in Winterthur und in Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 80 Ländern. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 650 Mio. Schweizer Franken. Mit seinen Marken Burckhardt Compression, PROGNOST, SAMR Métal Rouge und Shenyang Yuanda ist das Unternehmen weltweit der einzige Hersteller mit einem umfassenden Angebot an Kolbenkompressortechnologien und -services. Die kundenspezifisch ausgelegten und modularisierten Kompressorsysteme werden in den Bereichen Chemie und Petrochemie, Gastransport und -lagerung, Wasserstoff-Mobilität und -Energie, im Industriegas-Sektor sowie in der Raffinerie, Gasförderung und -verarbeitung eingesetzt.

Dementsprechend hat der After Sales Service bei Burckhardt schon immer große Bedeutung, wie Helmut Draxler, Chief Digital and Information Officer (CDIO) bei Burckhardt Compression, erläutert: „Unsere Kompressoren haben eine Lebensdauer von 40 bis 60 Jahren, das macht die Kundenbeziehung und den Service zu entscheidenden Faktoren für den Unternehmenserfolg. Dabei wandeln sich die Herausforderungen im Service: Erfahrene Mitarbeiter gehen in Rente, die Geräte werden immer komplexer. Kunden führen Wartungsarbeiten selbst durch oder beauftragen Drittfirmen. Und nicht zuletzt hat uns Corona die Nachteile eines Servicemodells gezeigt, das darauf basiert, dass einer unserer Techniker zum Kunden reist.“