„Der gemeinnützige Verein LNI 4.0 bietet uns einen guten Mittelweg aus theoretischem Input und praktischer Anwendung zum Thema Industrie 4.0 – im Rahmen passgenauer Testumgebungen sind wir in der Lage, unsere praktischen Erfahrungswerte als IT-Spezialist aktiv einzubringen”, erklärt Johannes Fuhrmann, Head of Business Development für die Fertigungsindustrie bei Arvato Systems. „Wir fokussieren uns dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz zur Erreichung der Industrie 4.0. Einer unserer Schwerpunkte wird dabei sein, den Weg produzierender Unternehmen in die Datenökonomie zu begleiten. Mit der Vernetzung von Unternehmen und Testzentren bietet uns der LNI 4.0 die Möglichkeit, gemeinsam mit Industrieunternehmen die Wirksamkeit und Effizienz neuer Technologien und Prozesse auszuprobieren und zu validieren. Von diesem Vorgehen profitieren wir ebenso wie der LNI 4.0 und seine Mitglieder.”

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Arvato Systems”, so Anja Simon, CEO for Labs Network Industrie 4.0 e.V. „Hervorheben möchte ich die Kombination aus IT-Know-how in Verbindung mit industriespezifischem Wissen. Diese wird uns künftig bei der Enwicklung innovativer Lösungen auf dem Weg zur Industrie 4.0 weiterhelfen”, bekräftigt sie die Bedeutung der Partnerschaft. „Arvato Systems wird sich beispielsweise im ersten Schritt aktiv im Rahmen einer Testumgebung für die Verwaltungsschale, die sogenannte Asset Administration Shell, einbringen. Das ist die wesentliche Komponente zur Umsetzung von Industrie 4.0-Anwendungen in der Industrie. Auch die Erprobung von Anwendungsfällen für das Management von Edge-Devices steht für Arvato Systems auf der Agenda” hebt Dr. Dominik Rohrmus, CTO for Labs Network Industrie 4.0 e.V., hervor.

Der vorwettbewerbliche und neutrale Verein wurde von Unternehmen der Plattform Industrie 4.0 zusammen mit den Verbänden Bitkom, VDMA und ZVEI im Jahr 2015 gegründet und unterstützt den deutschen Mittelstand auf dem Weg in die Digitalisierung. Mitglieder können neue Technologien, Innovationen und Geschäftsmodelle in Testzentren rund um Industrie 4.0 kennenlernen, ausprobieren und deren technische und ökonomische Realisierbarkeit vor der Markteinführung überprüfen. Die mit LNI 4.0 kooperierenden Testzentren bieten ein ideales Umfeld - ohne Wettbewerbsdruck und mit minimalen finanziellen wie technischen Risiken. Beispielsweise können Mitglieder die validierten Ergebnisse aus ihren Testprojekten ganz neutral in eigene Unternehmen überführen oder auch in den Normungsprozess einbringen. Der Verein LNI 4.0 arbeitet neben der Plattform Industrie 4.0 mit dem Standardization Council Industrie 4.0 (SCI4.0) zusammen.