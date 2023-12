Im Rahmen der Partnerschaft wurde die Anschaffung von zehn Stretch®-Robotern vereinbart. Die ersten beiden Roboter werden am Arvato-Standort in Louisville, Kentucky, eingesetzt, wo der Supply-Chain- und E-Commerce-Dienstleister für mehrere Kunden einen Logistikcampus mit einer Gesamtfläche von 225.000 Quadratmetern in mehreren Vertriebszentren betreibt. „Wir freuen uns sehr, Stretch an unserem Standort in Louisville einsetzen zu können und unsere dortige Logistik so auf ein neues Niveau zu heben“, sagt Andrea Mahon, Vice President Tech bei Arvato. In der Folge ist geplant, Stretch® auch in Europa einzuführen, beginnend mit den niederländischen Standorten von Arvato.