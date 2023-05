Wenn Sie auf Ihr Produktportfolio blicken, was sind Neuheiten oder Highlights, die Ihnen besonders am Herzen liegen?



Pehlivan: Wie schon seit der Unternehmensgründung ist auch die jüngste Vergangenheit geprägt von zahlreichen innovativen Entwicklungen. Beispiele sind das eben genannte MX-System, die Transportsysteme XTS und XPlanar sowie das komplette Hard- und Software-Portfolio für die industrielle Bildverarbeitung. Besonders am Herzen liegt mir unser neuer modularer Industrieroboter-Baukasten ATRO, der federführend an unserem Standort Wien entwickelt wurde und auch weiterentwickelt wird. Mit ATRO lässt sich für jede Anwendung – äußerst flexibel und nahtlos in die Standard-Steuerungstechnik integriert – die passende Roboterkinematik zusammenstellen. Ein Highlight des Systems ist die interne Medienführung für Daten, Energie und Fluide. Diese wurde so realisiert, dass alle Achsen endlos drehend ausgeführt sind.

Welche Vorteile bringt die Automatisierung von Produktion einem Kunden? Gerade in Hinblick auf Effizienz und Ressourcenschonung? Und welchen Beitrag leistet Beckhoff dazu?



Pehlivan: Effizienz und Ressourcenschonung haben viele unterschiedliche Aspekte, die alle mit moderner Automatisierungstechnik optimiert werden können. So ermöglicht leistungsfähige Steuerungstechnik schnellere und präzisere Produktionsprozesse, was wiederum zu erhöhter Anlagenleistung bei reduziertem Ausschuss und weniger Rohmaterialverbrauch führt. Wichtiger Punkt ist auch die Energieeffizienz, die sich durch eine umfassende und systemintegrierte Energiedatenerfassung steigern lässt. Mit ihrer Offenheit erleichtert PC-based Control zudem die Umsetzung von IoT- bzw. Industrie-4.0-Konzepten und somit eine durchgängige Produktionsoptimierung.