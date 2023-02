Das 2022 von Axel Schnaller und Richard Hirschhuber gegründete Unternehmen konzipiert Komplettlösungen im Augmented-Reality-Bereich. Das Unternehmen erstellt industriespezifische Trainingsprogramme in der AR, in denen reale Werkzeuge durch einen Tracker angezeigt werden können. Dadurch können in der Realität unterschiedliche Szenarien virtuell, realitätsnah, ortsunabhängig und flexibel eingesetzt werden. Mit einer Kombination aus einer AR-Brille, Werkzeug-Tracking und der KI-unterstützten Software hat sich das Unternehmen auf das Training und die Entwicklung in Industrieunternehmen spezialisiert. Resultate des Einsatzes von AR -Technology sind enorme Zeit- und Kostenersparnisse. Zudem werden effektivere Ergebnisse bei Schulung und Qualitätssteigerungen bei der Entwicklung erzielt.

Von Soft-, Hard- und Firmware bis hin zum Front- und Backend kommt alles aus einer Hand. Das AR Technology Team besteht aus AR/VR-Fachleuten, mit umfassender Expertise aus diversen Industrien. Bereits seit 2017 werden Projekte im Bereich der Augmented Reality erarbeitet und erfolgreich umgesetzt.