KPMG-Studie : Anzahl der Cyberattacken in Österreich verdreifacht

In Zeiten multipler Krisen sind den Angreifer:innen Tür und Tor in die Systeme der Unternehmen geöffnet. Gegenüber dem Vorjahr haben Cyberangriffe um 201 Prozent zugenommen. Attackiert wurde jedes einzelne der 903 befragten Unternehmen. Das zeigt die KPMG Studie „Cybersecurity in Österreich 2023“.