Nach Nürnberg bringt STÖBER auch die vierte Generation seiner Baureihe PH mit: Das große Servo-Planetengetriebe überzeugt vor allem durch seine hervorragende Präzision, sein geringes Drehspiel und seine hohe Kippsteifigkeit. Insbesondere in Kombination mit den kompakten Synchron-Servomotoren der Baureihe EZ profitieren Anwender von einem Getriebemotor mit geringerem Massenträgheitsmoment – denn der Motoradapter entfällt.

Das XL-Präzisionsgetriebe präsentiert STÖBER zudem in Verbindung mit einem extrem kompakten Synchron-Servomotor mit Haltebremsen und zusätzlicher Bremse in einem Motoradapter. Diese STÖBER 2-Bremsen-Lösung eignet sich für die Konstruktion schwerkraftbelasteter Achsen. Richtig sicher wird das System jedoch erst mit dem Antriebsregler SD6 und dem in Kooperation mit Pilz entwickelten Sicherheitsmodul SE6. Planer und Konstrukteure erhalten so eine Systemlösung, die die Anforderungen der EN ISO 16090-1 an schwerkraftbelastete Vertikalachsen erfüllt. Alle Sicherheitsanforderungen entsprechen zudem der EN 61800-5-2 und sind zertifiziert nach SIL 3, PL e Kategorie 4.