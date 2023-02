Beim Gang durch die Hallen wurden immer wieder drei große Trends deutlich: Erstens natürlich die Digitalisierung, die weiter fortschreitet - auch bei der Messe selbst: die Analytica App war eine große Hilfe, die wesentlich funktionaler ist als die früheren Messekataloge. Gerade die Vorbereitung und Orientierung wurden sehr gut unterstützt, und die Option, Notizen und Fotos den Firmen zuzuordnen, ist sehr praktisch. Aber auch die Digitalisierung im Labor geht voran, was nicht zuletzt die Vielzahl der Anbieter von LIMSen (Labor-Informations-Management-Systemen) und Laborsoftware belegt.

Papier ist out - an den Ständen der großen wissenschaftlichen Verlage gab es - ganz anders als früher - kaum noch gedrucktes Lesematerial und viel weniger Besucher:innen, die darin blätterten. Hand in Hand mit der Digitalisierung kommen nun Automatisierung und Robotik mit Riesenschritten: sei es integriert in fertige Applikationen beispielsweise zu Probenvorbereitung und Analytik, sei es in Form des halb- oder vollautomatisierten Liquid Handlings oder aber als flexibel einsetzbare Greifroboter, teilweise mit Wechselhänden.