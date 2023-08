Polar Semiconductor, ein renommierter Hersteller von Halbleiterchips für die Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie mit Sitz im Herzen der US-Automobilindustrie, verfolgt diesbezüglich ebenfalls ehrgeizige Wachstumspläne. Um die Expansion zu unterstützen, plante das Unternehmen, Produktionsprozesse zu optimieren, Transportwege innerhalb des Werks zu verkürzen und die Effizienz der Belegschaft zu steigern. Schützenhilfe bei diesem Vorhaben leisteten die internationalen Robotikexperten von OMRON, die dem Projektteam halfen, eine flexible, passgenaue und kosteneffiziente Lösung zu implementieren.

Im Auswahlprozess fiel die Wahl auf die mobilen Roboter LD 60/90 von OMRON, die seitdem Seite an Seite mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fertigung eingesetzt werden. Wie in vielen anderen Branchen auch, stellt der wachsende Fachkräftemangel die Halbleiterbranche derzeit vor immense Herausforderungen. Der Einsatz mobiler Roboter ermöglicht es den Polar-Mitarbeitern, ihre Fähigkeiten zielgerichteter und effizienter als zuvor einzusetzen. Statt sich um den Transport von Materialien oder Produkten kümmern zu müssen, können sie sich auf wertschöpfende und kompliziertere Aufgaben konzentrieren. Der LD ist ein selbstnavigierender autonomer mobiler Roboter (AMR), der für den dynamischen Materialtransport in schwierigen Umgebungen entwickelt wurde. Er ist in der Lage, neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch enge Gänge und betriebsame Bereiche zu manövrieren.