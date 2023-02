Diese Partnerschaft wurde zum Zweck der Aufnahme des Allen Bradley-Katalogs für elektrische Betriebsmittel in die lokalen Versionen der ALPI-Planungssoftware Caneco BT in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Portugal und Afrika geschlossen.

Mit der neuen Vereinbarung bekräftigt ALPI sein Bestreben, strategisch wichtige Partnerschaften mit Herstellern elektrotechnischer Komponenten auszubauen, um Kunden eine größere Produktauswahl im Planungsprozess bieten zu können.

Rockwell Automation möchte mittels dieser Partnerschaft zum einen seine Präsenz auf dem Markt der Niederspannungskomponenten und des Motorenschutzes in der Industrie stärken und zum anderen die Systemintegratoren seiner Endkunden besser begleiten. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Teams konnte der Katalog in sehr kurzer Zeit mit ausgezeichneter Datenqualität hergestellt und am 25.01.2022 releast werden. Er deckt im Wesentlichen das Angebot von Rockwell Automation für Schutzschalter, FI-Schalter, Schütze und Thermorelais ab.