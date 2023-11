In der Fabrik der Zukunft ist alles mit allem vernetzt – auch mit dem Internet und der Cloud. Bisher war dies nur eine Vision, denn in der industriellen Realität wird in der Regel mit zwei Systemen gearbeitet: Während in der Leitebene und der Steuerungsebene der Automatisierungspyramide Ethernet als Kommunikationsstandard schon lange etabliert ist, dominieren unten in der Feldebene diverse Feldbus-Systeme. Um die durchgängige Vernetzung zu ermöglichen, musste eine neue Infrastruktur her. Sie sollte kompatibel zu den Ethernet-Netzwerken in den Ebenen darüber und gleichzeitig sollte sie kostengünstig und platzsparend sein, denn in vielen Maschinen und Anlagen geht es eng zu.

Die Lösung ist die Single Pair Ethernet-Technologie. SPE ermöglicht die durchgängige und einheitliche Ethernet-Vernetzung bis in die Feldebene, auch Sensor-Aktor-Ebene genannt, und die Übertragung von Energie sowie großer Datenmengen in Echtzeit mit nur einem Datenpaar anstelle von vier Datenpaaren, wie sie sonst in Ethernet-Leitungen der Standard sind. Produktionsanlagen können durch künstliche Intelligenz und Big Data optimiert werden. Zudem ist SPE die ideale Lösung für Anwendungen mit begrenztem Raum und zugleich gewichts- und platzsparend. Damit ist SPE annähernd so schnell wie Multi Pair Ethernet, erlaubt aber viel größere Distanzen, ist kompakter und erfordert weniger Aufwand bei der Installation.