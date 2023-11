Lösungen auf dem Weg zur flexiblen Automation und smarten Produktion‘ – mit diesem Claim geht die Messereihe all about automation an den Start. Sieben Standorte sind es 2024, an denen sich regional ansässige Automatiserungsanwender in der ganz besonderen all about automation Atmosphäre beraten lassen können und ihre Fragen aus den Bereichen Industrieautomation, Robotik und Digitalisierung beantwortet bekommen.

Neu in der Riege der all about automation Standorte ist Straubing. Im zweijährigen Rhythmus, immer in den geraden Jahren, schafft die all about automation Ausstellergemeinschaft hier eine Plattform speziell für Besucher aus Niederbayern und der Oberpfalz.