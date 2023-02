Ein praxisbezogenes Vortragsprogramm auf der Talk Lounge mit den Schwerpunktthemen IIoT, Industrielle Kommunikation und Robotik ergänzt das Angebot für die Messebesucher. Rund 30 Prozent der ausstellenden Unternehmen waren auf der letzten all about automation in Hamburg, die auf Grund einer coronabedingten Verschiebung nicht im Januar 2022, sondern im Juni 2022 stattfand, nicht mit dabei. Den Besuchern bietet sich folglich eine attraktive Mischung aus bekannten und neuen Ausstellern.

Der Deutsche Robotik Verband e.V. (DRV) ist neuer Kompetenzpartner der all about automation Messereihe. Die Mission des DRV ist es, die Herstellung und den Einsatz von Robotik in Deutschland zu fördern, Chancen der Digitalisierung für die Erschließung von Geschäftspotenzialen zu nutzen und Roboterautomatisierung für den Endanwender einfach und bezahlbar zu machen. Die all about automation bringt Automatisierung auf kurzem Wege in die Regionen und dort vor allem zu KMUs. Mit dem all-inclusive Messekonzept und dem bewussten Verzicht auf große Einzelflächen für Aussteller begegnen sich kleine und große Marktteilnehmer auf Augenhöhe. Mit der Kooperation zwischen Easyfairs und dem DRV wird der Themenbereich Robotik auf der all about automation gestärkt und den DRV-Mitgliedern ein attraktives Forum geboten.

Ein erstes greifbares Ergebnis der Kooperation zeigt sich schon auf der all about automation in Hamburg: Der DRV gestaltet einen Vortragsblock zum Thema Robotik. Ab der all about automation in Friedrichshafen (7. + 8. März 2023) haben DRV-Mitglieder die Möglichkeit, sich auf einem DRV-Gemeinschaftsstand zu präsentieren und sich umfangreicher am Vortragsprogramm zu beteiligen.