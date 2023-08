Bei der Einweihung des neuen Fertigungszentrums für Panel Solutions wurde diese Partnerschaft nun auf das nächste Level gehoben: Alexander Bürkle ist jetzt der weltweit erste „Rittal + Eplan Application Center Partner“ und wird damit zum Digitalisierungs-Multiplikator für die Branche. Durchgängig digital vom Engineering über die Bearbeitung bis zur Verdrahtung: Die Zukunft des Steuerungs- und Schaltanlagenbaus findet bereits hier und jetzt statt. Genauer gesagt im badischen Malterdingen. Hier hat Alexander Bürkle panel solutions sein neues und hochmodernes Fertigungszentrum eingeweiht und damit gleichzeitig die volle Leistungsfähigkeit seiner Partner Eplan und Rittal umgesetzt.

„Als Rittal und Eplan Application Center Partner werden wir die langjährige Zusammenarbeit zum Nutzen unserer Kunden auf ein neues Level heben. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen“, sagt Klemens Isenmann, Geschäftsführer bei Alexander Bürkle GmbH & Co. KG, zuständig für den UB. smart industries. „Mit dem großen Know-how über Eplan und dem praktischen Transfer in die Automatisierung ist Alexander Bürkle der ideale erste Partner für das neue Programm“, sagt Thomas Weichsel, Vice President Softwareportfolio bei Eplan. Uwe Scharf, Geschäftsführer Vertrieb Deutschland bei Rittal, erläutert den Ansatz: „Es geht um mehr als ein Siegel für Qualität und Kompetenz. In den Application Centern machen die Partner die Digitalisierung im Steuerungs- und Schaltanlagenbau live in der Praxis erlebbar. Kunden können eigene Projekte einbringen und testen, welche Effizienzvorteile im Workflow mit der Kombination von Soft- und Hardware möglich sind. Unsere Partner werden damit zu unternehmensübergreifenden Multiplikatoren für die Digitalisierung und Automatisierung der Branche. Das wollen wir mit verschiedenen Partner-Leveln voranbringen.“