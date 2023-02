„Häufig bemerkt man im Alltag gar nichts davon, doch es gibt heute kaum einen Bereich, in dem Artificial Intellligence nicht relevant ist. Entsprechend groß ist mittlerweile die Nachfrage am Arbeitsmarkt nach Expert*innen in diesem Fachgebiet“, sagt Bernhard Knapp. Er leitet den Master-Studiengang AI Engineering, mit dem die FH Technikum Wien seit vergangenem Herbst ein maßgeschneidertes Studium für das Themenfeld anbietet. In einer Online-Infosession am 20.5. um 17 Uhr können sich Interessent*innen über die Inhalte und Abläufe des in Abendform abgehaltenen Studiengangs informieren.

Die Studierenden beschäftigen sich im Laufe der vier Semester unter anderem mit der Entwicklung integrierter Systeme wie Echtzeitbilderkennung, Prozessierung menschlicher Sprachen, selbstfahrenden Autos oder medizinischen AI-Unterstützungssystemen. Der Fokus liegt dabei stark auf Programmierung, Software Engineering und Algorithmen. Ab dem kommenden Wintersemester gibt es im Rahmen des Master-Studiengangs nun auch eine eigene Lehrveranstaltung zum Thema Deep Learning. „Dieser Bereich ist in den vergangenen Jahren sehr populär geworden und hat zu vielen wissenschaftlichen Durchbrüchen geführt“, sagt Studiengangsleiter Knapp. „Beispiele dafür sind künstliche Intelligenzen von Google, die erstmalig die weltbesten Menschen in den Spielen Go und Starcraft geschlagen haben, oder die das 50 Jahre alte Problem der Proteinfaltung gelöst haben.“