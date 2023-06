Bei den integrierten Systemen handelt es sich um nahezu schlüsselfertige Maschinen, die gemeinsam mit den Kunden für die Durchführung eines automatisierten Prozesses entwickelt wurden. Diese enthalten nicht nur Aerotech-Präzisionskomponenten für die Bewegungssteuerung, sondern auch eine vollständige Automatisierungsintegration für bspw. Teilehandhabung, Prozessinstrumente, Sicherheitselemente sowie kundenspezifische Software.



In den letzten Jahren wurde die eigene Bewegungssteuerung zu der Motion-Control-Plattform Automation1 weiterentwickelt. Ganz gleich welches Peripheriegerät, die Automation1- kann alles steuern, ob Linearantriebe, Gantry, Galvoscanner, Handling-Roboter oder das verwendete Messsystem. „Anwender können mithilfe unserer Steuerungsplattform Automation1 Motion-Control-Plattform ihren Automatisierungsprozess über die reine Bewegungssteuerung hinaus unterstützen. Ändert sich der Prozess und kommen neue Peripheriekomponenten hinzu wie etwa ein Profi-Bus oder eine zusätzliche Piezo-Achse, lassen sich diese ebenfalls in Automation1 einbinden, ohne neue Steuerungssoftware anschaffen zu müssen“, so Norbert Ludwig.Von der Komponente bis zur fertigen Automatisierungslösung