ABB und Microsoft erweitern ihre langjährige Partnerschaft, indem sie bei der Integration von Azure OpenAI Service in die ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite zusammenarbeiten. Gemeinsam werden die Unternehmen generative KI-Technologie einsetzen, um Kunden aus der Industrie dabei zu unterstützen, bislang in deren Betriebsdaten verborgene Erkenntnisse zu identifizieren. Eine verbesserte Datenerfassung und Fehlerbehebung wird eine deutliche Verbesserung der Effizienz, Produktivität, Anlagenzuverlässigkeit und Betriebssicherheit ermöglichen und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen verringern.

ABB wird mit Azure OpenAI Service generative KI einschliesslich grosser Sprachmodelle wie GPT-4 in die Genix-Plattform und die zugehörigen Anwendungen integrieren, um so unter anderem Code- und Textgenerierung sowie Bilderkennung zu ermöglichen. Nach ihrer Einführung wird die neue Anwendung mit dem Namen Genix Copilot das Benutzererlebnis durch intuitive Funktionen und einen rationalisierten Austausch von kontextbezogenen Daten über Prozesse und Abläufe hinweg verbessern. Die neue Applikation wird Führungskräften, Fachspezialisten und Betriebstechnikern in der Industrie verwertbare Echtzeitdaten liefern und damit eine Grundlage für bessere Entscheidungen und mehr Produktivität bieten. Diese Erkenntnisse können die Lebensdauer von Anlagen um bis zu 20 Prozent verlängern und ungeplante Ausfallzeiten um bis zu 60 Prozent reduzieren.

Darüber hinaus wird die Lösung fortgeschrittene Monitoring- und Optimierungsdaten zu industriellen Treibhausgasemissionen und zur Energienutzung liefern und Kunden damit helfen, ihre Nachhaltigkeits- und Energieziele zu erfüllen. Genix Copilot wird es zudem möglich machen, das Wissen von Anwendern zu erfassen und über verschiedene Rollen hinweg gemeinsame Entscheidungen zu treffen – mit klarem Schwerpunkt auf dem Schutz von Daten und Wissen innerhalb des Unternehmens.