ABB übernimmt die Mehrheit am Software-Dienstleister Meshmind. Das Ziel der Akquisition ist es, die Forschungs- und Entwicklungskompetenzen in den Bereichen KI, Industrial IoT und Machine Vision auszubauen. Mit der Akquisition ist auch eine Umstrukturierung verbunden: Am Meshmind-Standort Sarajevo entsteht ein neues, globales F&E-Kompetenzzentrum, um die Entwicklung von KI-gestützten Automatisierungslösungen in der ABB-Division Machine Automation - also bei B&R - weiter zu beschleunigen.

Die Integration der rund 50 Mitarbeiter*innen von Meshmind wird die Zusammenarbeit mit B&R-Teams bei einer Reihe von F&E-Projekten erweitern, darunter Deep-Learning-Vision-Systeme, KI-gestützte Engineering-Tools und die Entwicklung von IoT-Apps.

ABB hat auch schon Sevensense übernommen, einen Anbieter von KI-basierter 3D-Vision-Navigationstechnologie für autonome mobile Roboter (AMR). Beide Übernahmen unterstreichen den Investitionsfokus auf innovative KI- und Softwarelösungen.