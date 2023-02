Kleine, erschwingliche und nutzerfreundliche Roboter wie die Cobots YuMi®, GoFa™ und SWIFTI™ von ABB helfen dabei, viele der Hürden zu beseitigen, die Unternehmen bisher davon abgehalten haben, in Robotik zu investieren. Das Ergebnis ist ein vermehrter Einsatz von Robotern in der allgemeinen Industrie und in kleinen und mittleren Unternehmen, da dort neue Möglichkeiten zur Automatisierung verschiedener Aufgaben gesucht werden.



„Über 2022 hinaus sehen wir, dass Konnektivität und Datenerfassung immer mehr in den Vordergrund rücken und zu den wichtigsten Faktoren für die Fertigung der Zukunft gehören. So werden Hersteller in der Lage sein, die Daten aus intelligent automatisierten Prozessen zu analysieren, um fundiertere Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig werden fortschrittliche und reaktionsschnelle Softwaretools für die Simulation und Programmierung, wie sie auch in RobotStudio® von ABB zur Verfügung stehen, den gesamten Roboter-Lebenszyklus – von der Inbetriebnahme bis hin zum laufenden Betrieb – abdecken und die Automatisierung mithilfe von AR- und VR-Tools vereinfachen“, betont Marc Segura.



Die Möglichkeit, dass Roboter direkt neben Menschen arbeiten, Aufgaben teilen und mithilfe von KI lernen können, macht es für Unternehmen ebenfalls leichter, eine intelligente Automatisierung in neuen Bereichen wie dem Bauwesen, medizinischen Laboren, Restaurants und dem Einzelhandel zu realisieren.



In einer Zukunft, in der Roboter an vielen Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen, müssen Mitarbeitende neu geschult werden. Darüber hinaus ist eine intensivere Vermittlung von Robotik-Kenntnissen in Schulen und Hochschulen erforderlich, um die notwendigen Fähigkeiten zur Programmierung, Bedienung und Wartung von Robotern für eine automatisierte Zukunft auszubilden.