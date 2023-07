Mess- und Prozesstechnik : ABB feiert 85 Jahre URAS

ABB feiert das 85-jährige Bestehen der Technologie, welche die Gasanalyse und Emissionsüberwachung in Chemieanlagen und Raffinerien, in der Zellstoff-, Papier- und Metallindustrie, bei der Stromerzeugung, in der Zementindustrie und in anderen Bereichen revolutioniert hat.