ABB hat heute mit der schrittweisen Eröffnung eines neuen 100-Millionen-Dollar-Campus in New Berlin im US-Bundesstaat Wisconsin begonnen. Das neue Werk soll die Produktionskapazitäten für elektrishe Antriebe im industriellen Bereich und Serviceleistungen in den USA steigern und dabei die Anforderungen des Build America Buy America Act (BABAA) in vollem Umfang erfüllen. Zur Eröffnung dieses ersten Teils des Campus kamen ABB-Mitarbeitende, ausgewählte politische Vertreter, führende Persönlichkeiten aus dem Bildungsbereich und Medienvertreter zusammen.

Lesetipp: ABB: 280 Millionen US-Dollar für neuen Robotik-Campus in Schweden

"ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, und der US-amerikanische Markt ist ein wichtiger Wachstumsmotor für unser Geschäft", so Brandon Spencer, Präsident des Geschäftsbereichs Motion von ABB. "Durch die Investition in diesen modernen Produktionsstandort erhält ABB Zugang zu hochqualifizierten Arbeitskräften, stärkt die lokalen Lieferketten und sichert die Nähe zu unseren Kunden."