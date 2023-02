Structura-X wurde am Rande des Mailänder Gaia-X Summits von Europäischen Cloud-Providern ins Leben gerufen. Mit dem Leuchtturmprojekt Structura-X sollen Gaia-X Standards für Infrastruktur-Services umgesetzt werden. Insgesamt 28 Unternehmen und Organisationen aus 10 Ländern haben sich dieser Initiative seit Gründung im November 2021 bereits verschrieben.

„Wir begrüßen es sehr, dass im Rahmen von Structura-X ein Fokus auf die Implementierung der Gaia-X Standards gelegt wird. Mit Exoscale bieten wir bereits eine europäische Lösung an, um Unternehmen ein DSGVO-konformes Hosting ihrer IT Workloads zu ermöglichen. Die neue Initiative ist ein wichtiger Schritt, um die digitale Souveränität in Europa zu ermöglichen“, sagt Mathias Nöbauer, CEO von Exoscale und Director Cloud, A1 Digital.

Neben der A1 Group mit Exoscale sind Unternehmen wie AssoSoftware, City Network, Cloud&Heat Technologies, CS Group, CSI, EBRC, Elmec, Fabasoft, International Dataspaces, IONOS SE, KPN, Luxinnovation, Mainstream, next layer, OpenNebula Systems, OSISM, ThreeFold Tech, Tietoevry, United Group, Vivacom, bereits Teil von Structura-X.