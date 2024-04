Zum anderen verdankt ACAM diese bemerkenswerte Entwicklung der Konzentration von Johann Mathais auf das Ziel, österreichischen Unternehmen mittels innovativer Automatisierungslösungen dabei zu helfen, ihre Produktionsprozesse zu optimieren und ihre Ziele zu erreichen. Seine Frau Sabine Mathais war von Beginn im Team und unterstützt ihn aktiv in allen Bereichen der Unternehmensführung. Auch die beiden Söhne entschlossen sich für eine Karriere im Familienunternehmen. Jürgen Mathais entwickelt als Head of PLM Services Visionen mit Kunden, während sich Andreas Mathais als Lizenzmanager für die Bereitstellung der erforderlichen Software sorgt.



"Ich möchte mich bei unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern bedanken, die uns auf diesem aufregenden Weg begleitet haben und uns durch ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung motivieren, jeden Tag unser Bestes zu geben", sagt Johann Mathais. "Unsere Reise ist auch nach 30 Jahren noch lange nicht zu Ende. ACAM wird weiterhin Spitzenleistungen erbringen ihren Kunden einen exzellenten Service bieten und so die erlangte Position als Innovationsführer in der Automatisierungsbranche festigen."