„Als Venture Capital-Arm der Phoenix Contact-Gruppe investieren wir in Start-ups, mit denen wir gemeinsam an der Umsetzung unseres Zielbilds der All Electric Society arbeiten können. Unser Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, den Weltenergiebedarf komplett und wirtschaftlich nachhaltig aus regenerativen Quellen zu decken“, erläutert Marcus Böker, Managing Director Phoenix Contact Innovation Ventures.

„Für die Pitch-Sessions werden junge Unternehmen aus dem B2B-Umfeld, die an disruptiven Technologien arbeiten, gesucht. Bewerben können sich Start-ups aus den Bereichen Energie, E-Mobilität, Industrie, Cyber Security und Robotik. Im Rahmen der Pitch-Sessions haben die Start-ups die Gelegenheit, in einer kurzen Präsentation sowie einer anschließenden Frage- und Antwortrunde relevante Entscheiderinnen und Entscheider von ihrem Geschäftsmodell zu überzeugen. Es werden Hardware- und Software-Unternehmen von Pre-Seed bis Series A gesucht.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. Die Anmeldung erfolgt unter: https://event.phoenixcontact.c.... Hier findet sich auch die vollständige Agenda.