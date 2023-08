Nach 2021 findet am 13. und 14. September zum zweiten Mal eine all about automation in der Buderus Arena in Wetzlar statt. Zwei Wochen später, am 27. und 28. September erwarten über 180 Aussteller die Besucher aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf der Chemnitzer all about automation. Die Automatisierungs-Community aus Nordrhein-Westfalen trifft sich zur all about automation im Düsseldorfer Areal Böhler am 18. und 19. Oktober.

Die Aussteller der all about automation gestalten mit ihren Lösungen den Weg der Besucher zur flexiblen Automation und smarten Produktion. Zu sehen ist ein Querschnitt der bekannten Komponenten- und Systemhersteller sowie Softwareanbieter der Automation und Robotik. Stark vertreten sind auch direkt aus der jeweiligen Region stammende Integratoren, Anbieter und Dienstleister.

Auf der Talk Lounge, dem Vortragsbereich der all about automation Messen, findet an allen Standorten ein für Besucher kostenfreies, praxisbezogenes Vortragsprogramm statt. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Vorträge rund um den Einsatz von IIoT-Lösungen, Robotikanwendungen speziell für den Mittelstand und Aspekte von Safety und Security.