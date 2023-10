Wolfgang Fasching, dreifacher Sieger des "Race Across America" und erfolgreicher Besteiger des Mount Everest, knüpfte mit seiner Keynote Session „Pushing Boundaries“ direkt an und erläuterte was es heißt über den Tellerrand hinauszublicken, um Außergewöhnliches zu erreichen. „Der Agilox Automation Day war ein großartiger Erfolg. Seit 2017 sind wir Vorreiter im AMR-Bereich und automatisieren Transportprozesse. Mit mehr als 1.200 Geräten im Feld und über 150 Kunden weltweit ist Agilox einer der führenden Anbieter für Autonome Mobile Roboter. Das macht uns sehr stolz.“, so Josef Baumann-Rott (Chief Operating Officer und Mitgründer von Agilox).

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Agilox Partner Awards. Der Award für das beste Projekt 2023 ging an CLS S.p.A für ein Projekt im Lebensmittel-Segment in Spanien. Das hochkomplexe Projekt wurde aufgrund des intelligenten Lösungsdesigns basierend auf 14 Autonomen Mobilen Robotern ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt wurde Laszlo Szentmiklossy von ALEF Distribution HU Kft, der den "Special Recognition Award for Excellence 2023" erhielt. Diese Auszeichnung honoriert herausragende Leistungen und hervorragende Beiträge zur Partnerschaft mit Agilox.