Als eines der fünf Gewinner-Startups hat sich Sodex Innovations für das 100-Tage Programm der Deutschen Bahn qualifiziert und unterstütz nun als Partner aktiv auf den Baustellen der Deutschen Bahn bei der Vermessung und Dokumentation der Bauprojekte. Ganz ohne Personal, voll automatisch und in Echtzeit. Die DB mindbox wählte aus 97 Bewerbungen aus - unter den Finalisten befanden sich Startups, die sich intensiv mit der Digitalisierung am Bau, Building Information Modeling und Automatisierung von Bauprozessen auseinandersetzen.

"Vor den Pitches standen intensive Workshops an, in denen ich einen tieferen Einblick in unsere Vermessungstechnologie gab. Dabei habe ich ausführlich erklärt, wie unser System in Echtzeit Punktwolken mit Baumaschinen aufnimmt und wie das zur Optimierung von Bauprozessen beiträgt. Vor allem aber, wie vorteilhaft es ist, alle Daten im Büro abfragen zu können, ohne auf der Baustelle zu sein", so CEO Ralf Pfefferkorn. "Am Abend konnte ich dann endlich mein Pitch vor der hochkarätigen Jury aus den Bereichen Innovation, BIM, Planung, etc. abhalten. Und eins kann ich sagen: Unser System hat auf voller Linie überzeugt."

Vom Schulprojekt zur Brasnchenhoffnung

Sodex Innovations startete als Schulprojekt. Bereits nach zwei Jahren konnte mit einem 2,5-Tonnen-Bagger als Prototyp eine Grube autonom ausgehoben werden. Der nunmehrige Fokus auf das Vermessen resultierte aus Gesprächen mit mehreren hundert Bauunternehmen. Mittlerweile hat das Team die Lösung zur Marktreife gebracht. Mit dem Produkt SDX-4DVision, mit dem die Vermessung, Dokumentation und Abrechnung von jedem Aushub größtenteils automatisiert werden kann, sorgen sie in der Baubranche für Aufsehen.