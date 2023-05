Auch der zweite Platz geht heuer an die HTL Rennweg. Tobias Thiel, Niklas Wohlfahrt, Boris Bovsunovskyy und Lukas Lorenz haben eine Logistik-Drohne entwickelt, die ihre Missionen teilautonom ausführt. Die Drohne ist in der Lage, autonom in der Luft zu navigieren und ein bis zu 300g schweres Paket an einem vorher bestimmten Ort abzuwerfen.

Das Flugzeug kann in der Industrie helfen Lieferketten möglichst kurz zu halten und diese effizient zu automatisieren („Just in Time“). Somit können Zwischenschritte in der Lieferkette entfernt werden. Da die Drohne eine Nutzlast über eine große Entfernung transportieren kann, besteht die Möglichkeit, in Ländern mit schlechter Infrastruktur medizinische Güter schnell an medizinische Fachkräfte vor Ort zu liefern.