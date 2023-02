AUTlook: Am Campus Wels wird seit 28 Jahren der Studiengang für Automatisierungstechnik angeboten. Was hat sich dabei geändert – und was ist gleich geblieben?

Burkhard Stadlmann: Die Automatisierungstechnik ist seit Beginn der FH in Wels eine Säule unseres Studienangebots. Natürlich sind seit damals die Grundlagen in Mathematik, Mechanik und Elektrotechnik gleich geblieben: Ohmsches Gesetz, Maxwell- Gleichungen, Drallsatz etc. werden immer gelten und sind deswegen auch heute in den Grundlagenvorlesungen enthalten. Aber gerade die Automatisierungstechnik hat durch den technologischen Wandel insbesondere in den Bereichen Sensorik, Robotik und Informationstechnik heute Möglichkeiten, die vor 30 Jahren unmöglich waren.

Roman Froschauer: Stichworte dazu sind intelligente Sensoren, Vernetzung aller Anlagenteile (IoT) und immer flexiblere Robotereinsatzmöglichkeiten. In Wels loten wir mit unseren Studierenden diese Möglichkeiten sehr erfolgreich aus, wie uns Top-Bewertungen in internationalen Hochschul-Rankings und Siege bei Wettbewerben oder Hackathons beweisen.