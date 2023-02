Die Gewinner des HTL-Wettbewerbs AUTstanding 2020 sind voll auf Erfolgskurs. Was als Schülerprojekt an der HTL-Rankweil begann, entwickelt sich zum Innovationsmotor in der österreichischen Baubranche. Auf die Erfolge bei diversen Wettbewerben folgten finanzielle Förderungen durch die AWS, API-Stiftung oder die Startupland Vorarlberg Initiative, zusätzlich wird das Team von den Investoren Armin Strbac – der 2020 als Mentor bei der Show „2 Minuten 2 Mentoren“ einstieg – und Katharina Klausberger, die Gründer der App Shpock, unterstützt. Als neuen Meilenstein in der jungen Unternehmensgeschichte präsentieren die Vorarlberger jetzt ihr neues Produkt SDX-4DVision, womit jeder Schritt beim Aushub genauestens nachverfolgt werden kann.