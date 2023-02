Die Maschine besteht grundsätzlich aus einem Portalroboter, welcher mit Spindeln, einem Riementrieb und Schrittmotoren angetrieben wird. Dieser Roboter ist in einem Gehäuse aus Aluminiumprofilen montiert und mit Plexiglasplatten geschützt. An der Spitze ist ein neuartiger Ablegemechanismus montiert, welcher mit Pneumatikkolben jeden Stein vorsichtig auf der richtigen Position ablegt.

Neben dem Portalroboter sind in der Maschine modulare Vereinzelungsanlagen montiert, die sicherstellen, dass auf jeden vordefinierten Platz immer nur ein Stein gelegt wird. Diese Anlagen funktionieren, indem sich eine Lochscheibe in einem Winkel von 45° durch eine Schütte von Steinen dreht. In jedem Loch bleibt ein Stein liegen und wird mit Pneumatikkolben ausgeworfen und in das Transportsystem geleitet. Das Transportsystem verbindet alle diese Vereinzelungsanlagen mit dem Aufsatz des Portalroboters über einen Schlauch. In diesem Schlauch werden die Steine mit Luftdruck an ihren Bestimmungsort geschickt. Da jeder Vereinzeler im Betrieb auf die Verarbeitung einer Farbe beschränkt ist, sind diese modular aufgebaut und können ohne Einschränkungen einfach erweitert werden.

Die Steuerung der Maschine ist auf mehrere Platinen aufgeteilt. Zentral ist das Mainboard, auf welchem der Hauptprozessor und die Motortreiber verbaut sind. Diese kommunizieren untereinander über eine Datenschnittstelle. Von dem Mainboard aus wird der ganze Roboter, bis auf die Vereinzelungsanlagen, gesteuert. Die Vereinzeler sind, um die Modularität zu gewähren, selbstständig und über einen Bus mit dem Mainboard verbunden.