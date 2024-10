Am 17. Juli ging die Übernahme der RX Salzburg GmbH durch das Messezentrum Salzburg (MZS) über die Bühne. Unterzeichnet wurde der Übernahmevertrag bereits im Mai. Am 27. Mai wurde der Zusammenschluss zwischen dem MZS und der Eafinity Beteiligungsverwaltungs GmbH bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet. Die RX Salzburg hatte zuvor ihren Messebetrieb in diese neue Beteiligungsgesellschaft eingebracht.

Pikantes Detail: Mit der Akquisition übernahm das Salzburger Messezentrum auch eine Minderheitsbeteiligung am Linzer Design Center, wo nebst der Smart Automation die jährlichen Elektrofachhandelstage stattfinden, und damit an einem Mitbewerber bei der Flächenvermietung an Messeveranstalter.

Die Behörde meldete Bedenken an, da „mit der Minderheitsbeteiligung Zustimmungs-, Informations- und Kontrollrechte einhergehen“, durch die das Messezentrum wettbewerbssensible Informationen erhalten könnte. Die Salzburger mussten sich daher verpflichten, auf die genannten Rechte zu verzichten und keine Vertreter in den Beirat des Design Centers zu entsenden.

Für Verunsicherung sorgte in der Folge die Regionalpolitik. Ingeborg Haller von der Bürgerliste etwa kritisierte die Tatsache, dass ein Unternehmen von Stadt und Land Salzburg Messen in Linz veranstalte.