Der aktuelle Stand der Dinge: Gaia-X hat ein Imageproblem

Der Plan ist ambitioniert, doch die Umsetzung stockt und das Interesse in der Wirtschaft ist bescheiden. Bevor wir uns mit der Entstehungsgeschichte und dem großen Bild beschäftigen, werfen wir einen Blick auf die aussagekräftigsten Statistiken zum Thema Gaia-X.







GAIA-X (und alle in diesem Zusammenhang gestarteten Projekte) betreten ein Terrain, das europäische Unternehmen schon vor langer Zeit in die Hände US-amerikanischer und chinesischer Konzerne gelegt hatten. Sowohl die Bestrebungen der IT-Anbieter, eine echte Hyperscale-Cloud in Europa zu lancieren, als auch die hochgelobten "Cloud First"-Strategien der Anwender waren ein gefundenes Fressen für Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure oder Alibaba.

Das Interesse aus der Wirtschaft ist jedenfalls gering. Das zeigen verschiedene Studien, die sich mit der Frage auseinandersetzen: Kennen die Unternehmen und die Führungskräfte überhaupt das Projekt? Die Antwort ist ernüchternd. Nur sechs Prozent der deutschen Unternehmen wissen von Gaia-X, immerhin 23 Prozent der Führungskräfte haben schon einmal davon gehört.

Bei jenen Unternehmen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, stehen zwei Argumente für die EU-Cloudinfrastruktur ganz klar im Vordergrund: Cybersecurity und Rechtssicherheit beim Datenschutz. Hier bietet das EU-Projekt ein ein konformes Mittel. Als drittwichtigster Faktor wird der souveräner und vertrauensvoller Datenaustausch genannt - vor allem in der Industrie will man seine Daten nicht in eine Cloud hochladen, wo man nicht weiß, wo sie dann landen und wer alles darauf Zugriff hat. Hier verspricht man sich von Gaia-X ein strenges und sicheres Reglement.