Automobilindustrie mit hohen Anforderungen konfrontiert

Ein Haupthindernis für die Verwirklichung der Kreislaufwirtschaft ist das Fehlen zuverlässiger und überprüfbarer Informationen über Produktinhalt, Wiederverwendung und Recyclingpotenzial. Ein digitaler Produktpass wurde als Lösung vorgeschlagen, um diese Informationslücke zu schließen. Die neue EU-Batterieverordnung wurde als Teil des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft entwickelt und wird weitreichende Folgen für die europäische Automobilindustrie haben. Der Batteriepass soll die Anforderungen der kommenden EU-Batterieverordnung (die derzeit noch im europäischen Trilogverfahren abgestimmt wird) erfüllen, die ab 2026 für alle neu angeschafften Batterien in Fahrzeugen, stationären Speichersystemen und größeren Industriebatterien in Deutschland und Europa verpflichtend sein wird. Sie sieht unter anderem vor, dass der CO2-Fußabdruck von Batterien für Elektrofahrzeuge (Traktionsbatterien) und Industriebatterien ausgewiesen wird und dieser schrittweise immer weiter reduziert werden soll. Ab 2031 gelten für große Antriebs- und Industriebatterien zusätzliche Recyclingquoten. Das bedeutet, dass bei der Neuproduktion von Batterien eine bestimmte Mindestmenge an Blei, Kobalt, Lithium und Nickel verwendet werden muss. Auch wenn die Vorgaben der EU sehr ambitioniert sind, werden sie in den EU-Mitgliedsstaaten kaum umgesetzt. Die angepeilte Rate von 95% wir in den meisten Ländern nicht erreicht. Und in den Ländern, wo sie erreicht wird, hat das weniger mit Effizienz zu tun, sondern mit Kriminalität.

Produktpass als Katalysator für ELV-Richtlinie: Jedes Jahr erreichen Millionen von Fahrzeugen in Europa das Ende ihrer Lebensdauer. Wenn Altfahrzeuge nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie Umweltprobleme verursachen, und der europäischen Wirtschaft gehen Millionen Tonnen an Material verloren. Durch den neuen digitalen Produktpass soll die Nachverfolgbarkeit sichergestellt werden, wodurch die Rückgewinnung der Rohstoffe erhöht werden soll.

Im Einklang mit den Zielen des Europäischen Green Deal wird die erstmals im Jahr 2000 verabschiedete EU-Richtlinie nun neu aufgestellt werden. Seit der Verabschiedung der Richtlinie vor mehr als 20 Jahren hat sich die Fahrzeugproduktion erheblich verändert. In den letzten zwei Jahrzehnten wurden zunehmend neue Technologien und Komponenten wie Kunststoffe, Kohlenstofffasern, kritische Rohstoffe und Elektronik in Fahrzeugen verwendet. Das Vorhandensein solcher Materialien stellt eine besondere Herausforderung für die Verwertung und das Recycling von Altfahrzeugen dar. Auch die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen auf dem EU-Markt dürfte den Altfahrzeugsektor vor erhebliche neue Herausforderungen stellen, was die Anpassung an neue Behandlungsverfahren angeht.