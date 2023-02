Anders als Webcams aus dem Consumer-Bereich ist die uEye XC speziell für industrielle Anforderungen konzipiert. Ihre Komponenten punkten mit langer Verfügbarkeit – ein Muss für industrielle Applikationen. Zur Markteinführung bietet das Unternehmen noch bis Ende November das praktische uEye XC Starter Set mit viel Zubehör für 399 Euro an. Mit dem umfangreichen Paket können Kunden die Autofokus-Kamera ausgiebig testen und nutzen. Sie liefert auch bei wechselnden Lichtverhältnissen scharfe Bilder und Videos – davon profitieren zum Beispiel Kiosksysteme, Anwendungen in der industriellen Produktion oder in der Diagnostik.

Zum Set gehört neben der Kamera, dem Stativ und dem Kabel auch ein Makroobjektiv. Dank dieses Objektivs eignet sich die Kamera mit dem Rolling-Shutter-Farbsensor AR1335 von onsemi auch für anspruchsvolle Anwendungen im Nahbereich, da es den minimal möglichen Objektabstand auf einfache Weise verkürzt und so zusätzliche Einsatzmöglichkeiten eröffnet.