Future Industry Ventures, Teklas Ventures, vent.io, sowie Bestandsinvestoren und in der Industrie bekannte Business Angels investieren in Unchained Robotics und somit in eine der spannendsten Schlüsseltechnologien der Wirtschaft. Mit dem Investment will Unchained Robotics europaweit seinen Vertrieb und Service ausweiten sowie den MalocherBot für weitere Anwendungen verfügbar machen.

„Mit dem MalocherBot haben wir ein einzigartiges Produkt geschaffen, welches Plug&Play Automatisierung nicht nur möglich macht, sondern bereits nach wenigen Wochen weltweit im Einsatz ist. Dank unserer Softwareplattform kann der MalocherBot in wenigen Stunden gängige manuelle Prozesse in der Logistik und Metallbearbeitung automatisieren. Mit unserer Onlineplattform haben wir bewiesen, dass die Suche und Auswahl für Automatisierung einfacher, schneller und besser gemacht werden kann. Mit dem MalocherBot zeigen wir nun, dass jede Fabrik auf der Welt Robotik und Automatisierung einsetzen kann.“, sagt Mladen Milicevic, Co-Founder von Unchained Robotics.