Im Herstellungsprozess von Lithium-Ionen-Batterien muss der Feuchtegehalt kontrolliert werden. Eine zu hohe Feuchte im Produktionsraum kann dazu führen, dass das Lithium mit der Feuchte reagiert und in Lithiumhydroxid und Wasserstoff umgewandelt wird. Eine niedrige relative Feuchte und eine präzise Feuchteregelung sind ein Muss in der industriellen Fertigung. Diese anspruchsvolle Produktionsumgebung erfordert ein Wasserdampf-Detektionsgerät mit zuverlässiger Leistung und hohem Widerstand gegenüber den Nebenprodukten des Prozesses in der Atmosphäre.



Vaisala bietet einen chemisch resistenten Polymer-Taupunktsensor, der durch eine aktive Korrekturfunktion die langfristige Verlässlichkeit mit äußerst geringer Messwertdrift gewährleistet. Kalibrierte Geräte mit diesem Sensor werden als preiswerte Messwertgeber oder als vollständig konfigurierbare Feldinstrumente angeboten.