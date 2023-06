Der HMT370EX-Messwertgeber kann vollständig in allen Gefahren- oder explosionsgefährdeten Bereichen einschließlich Zone 0 montiert werden. Eine solche Umgebung stellen Lackierkabinen in der Automobilindustrie dar. Hier ist es wichtig, sowohl die relative Feuchte als auch die Temperatur zu messen, um eine gleichmäßige und konsistente Lackierung zu gewährleisten. Die in Autolacken verwendeten Lösungsmittel sind jedoch leicht entflammbar. Der HMT370EX ist Ex-zugelassen, um in dieser Umgebung eigensicher zu sein. Ziel ist es, relative Feuchte und Temperatur auf einem Niveau zu halten, das ein hochwertiges Finish sicherstellt.



Eine weitere typische Anwendung für den HMT370EX ist das Tablettenbeschichtungsverfahren in der pharmazeutischen Herstellung. Bei diesem Verfahren wird ein feines Pulver gesprüht, um Tabletten mit einer gleichmäßigen Oberfläche zu beschichten. Diese Art von feinem Pulver kann explosiv sein, daher ist ein eigensicheres Gerät unerlässlich. Der HMT370EX überwacht die Feuchte und Temperatur, um sicherzustellen, dass das Pulver nicht verklumpt und die Beschichtung glatt aufgetragen wird. Er gewährleistet auch, dass die Qualität des Arzneimittels oder seine Haltbarkeit nicht durch zu feuchtes Pulver gefährdet wird. In Bäckereien und Getreidemühlen sind ebenfalls Feuchte- und Temperaturmessungen notwendig, um die Qualität ihrer Endprodukte sowie den Schutz vor der Entflammbarkeit von Mehlstaub sicherzustellen. Ähnliche Probleme mit entflammbarem Feinschleifstaub gibt es auch in vielen anderen Industrien, beispielsweise im Möbelbau.