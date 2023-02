Die NORD DRIVESYSTEMS Gruppe entwickelt, pro­duziert und vertreibt mit heute mehr als 4.100 Mitarbeitern Antriebstechnik. NORD hat 48 eigene Tochtergesellschaften in 36 Ländern und weitere Vertriebspartner in mehr als 50 Ländern und zählt damit zu den international führenden Komplett­anbietern der Branche.

Kompakt, kompatibel, zukunftsfähig – so lauteten die Entwicklungsvorgaben für den dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON. Das Unterneh­men erweitert damit seine Produktpalette um dezentrale Antriebselektronik, welche die spezi­ellen Anforderungen in der horizontalen Förder­technik adressiert – sei es in typischen Warehou­se-Anwendungen von Logistikdienstleistern, der Intra-Logistik in Unternehmen oder in Sachen Temperaturbereich in anspruchsvollen Produk­tionsumgebungen wie der Lebensmittelindustrie. Mit an Bord: der multiprotokollfähige Hilscher Netzwerkcontroller netX 90.