Die Vaisala HUMICAP® Feuchte und Temperatursonde HMP7 wurde für Anwendungsbereiche entwickelt, in denen konstant hohe Feuchte vorliegt oder schnelle Änderungen der Feuchte auftreten, wie z.B. in Trocken- und Prüfkammern, in Verbrennungsluft sowie bei meteorologische Messungen, bei denen Performance und chemische Beständigkeit von besonderer Bedeutung sind. Die HMP7 ist Teil der Indigo-Produktfamilie und kompatibel mit Messwertgebern der Indigo500- und Indigo200-Serie sowie mit der kostenlosen Insight PC Software.