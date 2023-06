Druckluft wird häufig nur als Hilfsfunktion gesehen, dient jedoch in vielen Produktionsstätten zum Betrieb von Maschinen und zur Betätigung/Steuerung pneumatischer Ventile, Zylinder und Steuerungen. Die Qualität und Verfügbarkeit der Druckluft kann jedoch eine deutliche Auswirkung auf die Kernproduktion des Werks haben. Bei der Prüfung werden eine Reihe von Parametern gemessen, die mit der Leistung der Druckluftsysteme zusammenhängen, mit dem Ziel, deren Energieeffizienz zu steigern.



Druckluft wird oft nur als Hilfsfunktion gesehen und bekommt selten die Aufmerksamkeit, die sie verdient hätte. Die Industrie verwendet aktuell etwa 8–10 % ihres Stromverbrauchs für Druckluft, und im Allgemeinen werden 30 % der Druckluft verschwendet. Das Energieeinsparpotential ist deutlich, aber die Betriebskosten sind in den Druckluftsystemen „eingeschlossen“, da Verbesserungen sich häufig nicht in den Profitkriterien der Projekte wiederfinden.



Die Erzeugung von trockener, öl- und staubfreier Druckluft zu niedrigen Kosten ist das Ziel eines jeden Druckluftsystems. Es werden Filtersysteme verwendet, um Öl und Staub zu entfernen, die Feuchtigkeit wird mit Trocknern reguliert. Der spezifische Prozess, für welchen die Druckluft verwendet wird, bestimmt, wie trocken die Luft sein sollte. Unabhängig vom Trockner-/Filtersystem hat trockene saubere Luft einen hohen Preis; die Messungen sind daher wichtig um sicherzustellen, dass Sie genau das bekommen, wofür Sie auch bezahlen.



Um welche Anwendung es auch immer geht, genaue Messungen bilden die Grundlage für Verbesserungen des Systems und zur Einsparung von Kosten.