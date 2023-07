Er ist sehr klein, wodurch nur eine geringe Versperrung der Leitung entsteht und somit die Druckverluste zu vernachlässigen sind. Die kleine Zeitkonstante von 1 s ermöglicht eine genaue Messung in hoher zeitlicher Auflösung. Der thermische Sensor TA ist in Rohrleitungen ab 8 mm Innendurchmesser einsetzbar.



Zusätzlich zur Druckluft können auch andere Gase wie etwa Propan, Butan oder Wasserstoffgemessen werden. Diese Gase sind ebenfalls sehr wertvoll und auch hier ist der Verbrauch ein wirtschaftlicher Faktor sowie Teil des Energiemanagements.



Für kurzzeitige Messungen verwendet man einen mobilen Sensor mit dem Höntzsch Handgerät flowtherm NT.2. Mit diesem können die aktuellen Werte angezeigt und gespeichert werden. Ferner sind Messreihen möglich. Alle gemessenen Daten können zur weiteren Datenverarbeitung an einen Rechner überspielt werden.



Die Höntzsch TA Sensoren besitzen keine beweglichen Teile und gewährleisten eine hohe, langzeitstabile Messgenauigkeit. Der Sensor ist aus Edelstahl hergestellt und ist einfach zu reinigen. Optional ist der Sensor mit einer Anzeige und Tastatur erhältlich. Dadurch ist eine Parametrierung direkt am Sensor möglich. Für die Messung in explosionsgefährdeten Bereichen können TA Sensoren in ATEX Ausführung für Kategorie 1 (Zone 0) und Kategorie 2 (Zone 1) zum Einsatz kommen. Der Einsatz in Kategorie 2 (Zone 1) ist dabei auch mobil mit dem Höntzsch Handgerät möglich. Analog zur Verbrauchsmessung von Druckluft kann der thermische Strömungssensor TA auch für die Messung von Erdgas oder Reingasen verwendet werden. Dazu ist eine Kalibrierung mit dem real zum Einsatz kommenden Gas im Labor bei Höntzsch möglich.