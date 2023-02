Das sind die Highlights der neuen Ausgabe von AUTlook:

Industrielles Kommunikationstalent

Der Systemautomatisierer Hilscher ist nach einem Generationenwechsel voll auf Expansionskurs. Mit einer neuen Niederlassung in Linz wird der Kontakt mit den Kunden in Österreich intensiviert.



NIS 2 sorgt für heftige Kritik seitens der Industrie

Die geplante EU-Richtlinie sieht umfangreiche Cybersecurity-Auflagen und Strafen vor. Über die damit verbundenen Rechtsunsicherheiten haben wir mit Steffen Zimmermann vom VDMA gesprochen.

Zero trust: Misstrauen als Antwort auf Cybergefahr

Steffen Ulrich, Sicherheitsforscher bei genua, erklärt, wie sich Unternehmen in einer immer stärker vernetzten Welt schützen können.

Freiheit für alle: Automatisierung als Chance

Der deutsche Philosoph Richard David Precht widmet sich in seinem neuen Buch einmal mehr seinem Lieblingsthema – der Zukunft der Arbeitswelt, in der Digitalisierung und Künstliche Intelligenz eine neue Sinngesellschaft stiften werden.

Modularisierung im Maschinenbau leicht gemacht

Über die Vorteile der modularen Produktion und die damit verbundenen Herausforderungen haben wir mit den Lenze-Experten Christoph Röbl und Patrick Bruder gesprochen.

Salzburger Softwareschmiede setzt auf Modularisierung mit MTP

MTP ist ein zukunftsweisender Ansatz für Modularisierung in der industriellen Produktion, der den Anwendern wesentlich mehr Unabhängigkeit von den großen Anlagenherstellern verspricht. Dazu ein Interview mit Johannes Petrowisch von COPA-DATA.



Was die Industrie von der Psychologie lernen kann

Die Psychologin und UX-Expertin Verena Seibert-Giller erklärt die psychologische Sichtweise auf die menschliche Interaktion mit Systemen und Maschinen.

Automatisierungsprojekte mit wissenschaftlichem Beistand

Fraunhofer Austria sucht für ein Kooperationsprojekt Unternehmen, die ihre Produktion mit dem Einsatz von Cobots flexibel und modular modernisieren wollen. Details dazu von Maximilian Papa.

„Das übergeordnete Ziel ist die Wettbewerbsfähigkeit“

Sojka Automation entwickelt innovative Automatisierungszellen, die zunehmend im industriellen Mittelstand ankommen. Mit Christian Sojka haben wir über den Megatrend Cobots gesprochen.



Außerdem lesen Sie interessante Kolumnen von Klaus Lussnig, Friedrich Bleicher und Hannes Hunschofsky.

All das und viele weitere News aus der Welt der Automatisierung erwarten Sie in der neuen Ausgabe von AUTlook! Das e-Paper finden Sie in unserem Online-Shop.