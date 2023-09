Ausgabe 4/2023 : Das lesen Sie im neuen AUTlook

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Fachkräftemangel, künstliche Intelligenz und die Digitalisierung von Prozessen verändern das gewohnte Zusammenspiel von Bediener und dem Gerät, das bedient werden muss. Was sind Hypes, und was wird die industrielle Produktion samt Automatisierungstechnik tatsächlich verändern? In der neuen Ausgabe von AUTlook erwarten Sie Diskussionsbeiträge vom Machine Learning über das Metaverse bis zur Robotik.