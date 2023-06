Ausgabe 3/2023 : Das lesen Sie im neuen AUTlook

In der Juni-Ausgabe von AUTlook widmen wir uns dem Schwerpunkt Prozesstechnik. In Bereichen wie der Lebensmittelherstellung, der Wasserstoffproduktion und der Planung kritischer Infrastrukturen, insbesondere im Kontext der Energiewende, sind effiziente und zuverlässige Automatisierungslösungen gefragt. Wir haben uns die aktuellen Herausforderungen in der Prozesstechnik im Detail angeschaut.